Стало известно, какие эмодзи чаще всего используют российские мужчины

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С начала 2021 года среди российских пользователей было выявлено пять лидеров среди эмодзи. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службах популярных социальных сетей России.

Самый популярный эмодзи «поцелуй» пользователи мужского пола отправляют не только тогда, когда хотят выразить чувство любви и добавить романтики в общение, но и в качестве знака внимания и благодарности — например, маме, бабушке или подруге.

Чуть реже мужчины отправляли «хлопки», эмодзи «день рождения», «смущение», «подарок», «объятия», «горячий напиток», значок «peace», «ухмылку», «бицепс» и «удивление».

Как сообщили представители «Одноклассников», у них появились «звуковые» эмодзи, с помощью которых пользователи обмениваются эмоциями в сообщениях еще быстрее. Они резюмировали, что за такими «живыми форматами» будущее общения в Сети.

Сотрудники пресс-службы «ВКонтакте», в свою очередь, также проанализировали комментарии к публикациям их зарегистрированных пользователей за эти полгода.

Стало известно, что на первом месте оказался эмодзи «класс», с помощью которого пользователи мужского и женского полов выражали свою похвалу и одобрение. На втором месте оказался колобок «валяюсь по полу от смеха», на третьем — изображение сердца. Четвертую позицию в этом списке занимает эмодзи «улыбающиеся лицо с глазами сердечками», а на пятом — «лицо со слезами радости».