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Российские дипломаты посетили Виктора Бута в тюрьме

Татьяна Плотникова

Политика
Российские дипломаты посетили Виктора Бута в тюрьме
Фото: Cкриншот видео с YouTube

Сотрудники российского посольства в США посетили гражданина РФ Виктора Бута, отбывающего наказание по приговору американского суда, в тюрьме. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в дипмиссии.

Визит в пенитенциарное учреждение «Мэрион» в штате Иллинойс состоялся в целях оказания консульско-правового содействия. Дипломаты поддержали соотечественника и заверили его в том, что продолжат отстаивать его права и защищать интересы.

Посольство РФ в США и далее будет оказывать необходимую помощь российским гражданам, говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США, затем вывезли на американскую территорию. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, свыше половины этого срока он отбыл.

13 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва сделает все для того, чтобы приблизить возвращение россиян, которые заключены в американских тюрьмах. Это касается в том числе Виктора Бута.

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