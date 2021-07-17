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СМИ: Запуск «Союза» со спутниками OneWeb вновь отложили

Татьяна Плотникова

Технологии
СМИ: Запуск «Союза» со спутниками OneWeb вновь отложили
Фото: Минобороны РФ

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb, запланированный на 5 августа, перенесен на более поздний срок. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По последним данным, доставка 34 спутников OneWeb на космодром Байконур запланирована на 28 июля. Ракету запустят 20–21 августа. Причиной отсрочки источник назвал необходимость замены некачественных комплектующих на ряде спутников.

Официального подтверждения данной информации не поступало, сообщает РИА Новости.

В мае 2021 года у ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный отказал измерительный блок. Аналогичная проблема возникла в 2016 году во время подготовки к запуску ракеты «Союз-СТА» с космодрома Куру.

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