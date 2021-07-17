Пресс-секретарь Зеленского раскритиковал Германию и США из-за «Северного потока — 2»

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В Киеве недовольны отсутствием конкретных предложений со стороны президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в решении вопроса украинского суверенитета. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Подобное мнение он высказал, комментируя недавно прошедшие в Вашингтоне переговоры между Байденом и Меркель. При этом Никифоров поблагодарил лидеров государств за поддержку в вопросе «территориальной целостности» Украины и продолжения транзита газа через страну.

Однако представитель украинского президента обеспокоен тем, что никаких определенных мер, противодействующих использованию «Северного потока — 2» в качестве российского инструмента влияния, предложено не было.

— Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали, — написал Никифоров.

В заключение он выразил надежду, что США и Германия будут верны подписанной в ходе переговоров декларации, в которой утверждается стремление обеих стран защищать права и достоинства всех людей, передает РИА Новости.

Недавно похожее заявление сделал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он обвинил Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России.

После переговоров Зеленского с Меркель стало известно, что канцлер Германии вежливо «послала» главу Украины, отказавшись обсуждать строительство «Северного потока — 2».

Во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Меркель предупредила РФ о мерах в случае прекращения транзита газа через Украину. В свою очередь Байден признал, что у них с Меркель есть разногласия относительно «Северного потока — 2».