Синоптик предупредил жителей Центральной России о похолодании на следующей неделе

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В начале следующей недели в Центральной России ожидаются похолодание, а также ливни и грозы. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, на следующей неделе погода в регионе будет «пестрой»: на смену аномальной жаре придут ливни и грозы.

— Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник–среду температура будет в пределах плюс 24–26 градусов, — цитирует синоптика ТАСС.

Также Варакин отметил, что к концу рабочей недели вновь наступит жаркая погода: воздух прогреется до плюс 27–29 градусов.

По данным метеорологов, 17 июля температура воздуха в Москве достигнет 31–33 градусов тепла, в Подмосковье возможно от 28 до 33 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. При грозе вероятны порывы от 12 до 17 метров в секунду.