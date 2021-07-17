Власти Тувы ввели дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

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В Туве ввели дополнительные антикоронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости в регионе. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

По данным регионального минздрава, в Туве за последние сутки выявили 191 случай заболевания коронавирусом. В больницах республики в настоящее время проходят лечение 1384 пациента, из них в тяжелом состоянии — 250 человек. При этом количество пациентов, переносящих заболевание в тяжелой форме, увеличилось на 11 человек.

В связи с этим местные власти приняли решение ввести ряд ограничений. Так, в настоящее время перемещение жителей разрешается только в служебных и производственных целях. Для детей до 14 лет оно допускается только в сопровождении взрослых.

Кроме того, в республике приостановили работу турагентств, точек уличной торговли и ярмарок, а также предприятий по оказанию ряда бытовых услуг.

Добавляется, что за нарушениями установленного эпидемиологического режима будут тщательно следить.

Недавно министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что темпы распространения коронавируса в России несколько замедлились, но эпидемиологическая ситуация остается напряженной.