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Юрист рассказал о максимальном наказании за фейки о вакцинации

Илья Ашуров

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Юрист рассказал о максимальном наказании за фейки о вакцинации
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Максимальная санкция по уголовной статье о фейках грозит людям, которые намеренно распространяют ложную информацию о вакцинации для дестабилизации обстановки в стране. Об этом в субботу, 17 июля, заявил доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко.

По его словам, добропорядочным гражданам, которые высказывают свои сомнения и беспокоятся о своем здоровье, не стоит бояться правосудия.

— А те, кто умышленно входит в какие-то структуры и пытается дестабилизировать обстановку в стране, — для них эта статья («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» — прим. «ВМ») и существует, — отметил Головко.

Также юрист подчеркнул, что действия, направленные на дестабилизацию ситуации и подрыв здравоохранения, обычно осуществляются не отдельными людьми, а целыми организациями, передает РИА Новости.

Недавно заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о наказании за покупку фальшивого сертификата о вакцинации.

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