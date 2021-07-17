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Анастасия Ракова назвала количество коек для пациентов с коронавирусом в Москве

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Анастасия Ракова назвала количество коек для пациентов с коронавирусом в Москве
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Для лечения пациентов с COVID-19 в столице имеется более 14 тысяч коек. Об этом в субботу, 17 июля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек, — цитирует заместителя мэра РИА Новости.

В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе снизилось число госпитализаций с коронавирусом. В связи с этим из эксплуатации выводится порядка 6 тысяч ковидных коек.

Также глава города рассказал о ситуации с вакцинацией в городе. По его словам, за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами в Москве сделали два миллиона человек. Подобное количество вакцинированных позволяет начать снятие антиковидных мер в Москве, уточнил мэр.

При этом первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привились более трех миллионов 800 тысяч человек.

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