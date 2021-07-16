Отмена QR-кодов: какие ограничения еще будут действовать в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19. Также будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры. Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэра Москвы. Теперь пообедать или попить кофе смогут все жители и гости столицы, независимо от их иммунного статуса. О том, что стало причиной данного решения и какие ограничения сохранятся, — в материале «Вечерней Москвы».

Почему вводились QR-коды?

Глава города отметил, что внедрение системы обязательных QR-кодов было вынужденной мерой. Это позволило в условиях сложной эпидемиологической обстановки сократить контакты между людьми и мотивировать тех, кто по различным причинам откладывал решение сделать прививку от коронавируса на потом. Ибо только вакцинация позволяет создать коллективный иммунитет, который даст возможность максимально снизить влияние опасной инфекции на обычную жизнь людей.

QR-коды были введены 28 июня, и за 21 день, пока они действовали, тактика властей принесла свои плоды, система позволила выполнить задачу. В общей сложности за последний месяц прививку от опасного вируса сделали два миллиона человек. Причем, согласно исследованию компании IFORS Research, 33 процента москвичей заявили, что именно введение QR-кодов повлияло на их решение вакцинироваться.

Мэр города констатировал, что в столице снизилось число госпитализаций с коронавирусом и, помимо отмены кодов, из эксплуатации выводится порядка 6 тысяч ковидных коек.

Темпы вакцинации выросли

Кроме того, за короткий срок в мегаполисе была оперативно развернута целая система прививочных пунктов, позволяющая вакцинировать до 150 тысяч человек в сутки. Например, в Гостином Дворе был открыт один из крупнейших центров вакцинации в Европе, а центр в «Лужниках» стал одним из крупнейших в мире: ежедневно там могут принимать до 15 тысяч человек. Также прививку можно было сделать в большинстве городских поликлиник, нескольких торговых центрах, 46 павильонах «Здоровая Москва» и в популярных местах отдыха горожан.

За время прививочной кампании от COVID-19 первую дозу вакцины получили 3,8 миллиона человек. Более двух миллионов прошли вакцинацию вторым компонентом препаратов, используемых в нашей стране. При этом за последние недели возросли и сами темпы вакцинации. Если три недели назад в день прививались 10 тысяч человек, то сейчас — 110 тысяч, добавил мэр.

Помимо российских граждан, прививку могут сделать и иностранцы. Вакцинируют трудовых мигрантов в многофункциональном миграционном центре «Сахарово» и в «Лужниках». В 25 поликлиниках работают платные пункты.

Горожане и бизнес оказались сознательными

Отмена QR-кодов, уже решивших задачи по сокращению контактов между людьми в ресторанах и кафе во время всплеска заболеваемости и мотивации граждан сделать прививку, поддержит ресторанный бизнес, уверен Сергей Собянин. По его словам, для города это одна из важных отраслей. На сегодняшний день непосредственно в ней заняты 250 тысяч человек и еще столько же работает в смежных сферах.

Мэр также высказал слова благодарности в адрес представителей бизнеса за готовность быстрого ввода системы QR-кодов, когда они понимали, к каким последствиям для них это приведет. Но именно оперативные меры, техническое обеспечение со стороны правительства Москвы и сознательность самих горожан позволили эти ограничения отменить сразу же, как появилась возможность.

Какие требования и ограничения сохраняются

В соответствии с постановлением управления Роспотребнадзора по городу Москве, до 15 июля руководители организаций в сфере торговли и услуг должны были обеспечить вакцинацию не менее 60 процентов своих сотрудников либо первым компонентом вакцины, либо однокомпонентной вакциной. Большинство компаний эту задачу выполнили. А те, кто еще не справился с ней, получили дополнительные семь дней — до 22 июля.

Так, в образовательных учреждениях привились 66 процентов сотрудников, среди медперсонала — 70 процентов, среди сотрудников социальных учреждений — 76 процентов. В правительстве Москвы число вакцинированных сотрудников составляет 71 процент.

Однако пандемия и опасность никуда не ушли. В городе сохраняются обязательный масочный режим, социальная дистанция, необходимость отправлять часть сотрудников на удаленный режим работы, а также требования о вакцинации вторым компонентом вакцины до 15 августа.

Кроме того, владельцы кафе и ресторанов могут сами решить, оставаться ли им территорией COVID-free, сохранив систему QR-кодов, или не соблюдать требования. Сохраняются также ограничения максимального числа посетителей — не более 500 человек — при проведении концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий. Также сохраняется запрет на посещение гражданами зон, не предусматривающих организацию посадочных мест (танцполов и т. п.).

При этом, если компании введут у себя систему QR-кодов, позволяющую пропускать только тех граждан, которые имеют защиту от коронавирусной инфекции, ограничения на число посетителей и требование об организации посадочных мест применяться не будут.

Кроме того, возобновляется работа детских игровых комнат и фуд-кортов при условии соблюдения требований по организации работы.

Ситуация в Подмосковье

В свою очередь в Подмосковье с 19 июля снимают ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях, следует из заявления губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Московской области первым компонентом вакцины против коронавируса привились более 2,3 миллиона человек, оба компонента получили 1,3 миллиона граждан. Об этом 16 июля рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит по всей России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».