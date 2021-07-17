Ребенок погиб при стрельбе в Вашингтоне

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В результате стрельбы, которая произошла в Вашингтоне, округ Колумбия, погиб ребенок. Еще пятеро взрослых получили ранения. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инцидент произошел 16 июля в 23:00 по местному времени (06:00 17 июля по московскому — прим. «ВМ»). Смертельное ранение получила шестилетняя девочка. Трое мужчин и две женщины также были ранены, но их жизням ничего не угрожает.

Задержания в связи со случившимся пока не проводились.

Заместитель начальника управления вашингтонской полиции Ашан Бенедикт обратился к горожанам с просьбой оказать содействие в установлении подозреваемых. Также он добавил, что в последнее время в Вашингтоне происходит слишком много насилия с применением оружия, передает CNN.

На прошлой неделе в США также произошла стрельба, из-за которой пострадали люди. Инцидент случился в Бостоне 10 июля около 18:00 по местному времени. В результате стрельбы пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.