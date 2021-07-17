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Сергей Собянин обсудил стратегию развития Москвы с кандидатами в Госдуму от «Единой России»

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин обсудил стратегию развития Москвы с кандидатами в Госдуму от «Единой России»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы, лидер московского списка «Единой России» Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от партии стратегию развития столицы. Встреча прошла в штабе общественной поддержки партии в субботу, 17 июля.

Мэр заявил, что первоочередная задача развития города — улучшение социальной сферы жизни. Прежде всего — здравоохранения и образования.

В медучреждениях следует ввести новый стандарт. Для этого нужно обновить первичное звено — поликлиники.

— Принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник, — отметил глава города.

После этого городские власти могут перейти к следующему этапу — модернизации городских школ.

По словам Сергея Собянина, при развитии города следует придерживаться системного подхода. Это позволит понимать необходимый вектор движения и анализировать результаты.

Кандидаты в Госдуму от партии также высказали свои идеи по развитию столицы. Так, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой подчеркнул важность разработки мер, направленных на поддержку многодетных семей.

— Я считаю, что в России многодетная семья не должна быть бедной, и с рождением каждого ребенка она должна богатеть, а не беднеть, — заявил Толстой.

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко напомнила, что именно в столице впервые был создан стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение пациентов с COVID-19.

— Мы написали клинические рекомендации, не побоюсь, так сказать, этого слова, которые теперь поддерживаются федеральными нашими структурами, — цитирует Лысенко агентство городских новостей «Москва».

Также главврач обратила внимание на то, что в настоящее время на передний план выходит вопрос реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. Она предложила включить этапы реабилитации в расширенную диспансеризацию. По ее словам, в городе уже имеется хорошая «реабилитационная база».

В субботу, 17 июля, Сергей Собянин дал старт предвыборной кампании «Единой России» в Москве. По словам главы города, «Единая Россия» — единственная сила, которая способна действительно решать проблемы, не подменяя реальную повестку популизмом. Партия представляет собой большую команду, состоящую из разных деятелей.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года.

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