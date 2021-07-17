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Почти 290 единиц техники «Мосводостока» вывели на дежурство из-за дождей

Анастасия Волоснова

Город
Почти 290 единиц техники «Мосводостока» вывели на дежурство из-за дождей
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На улицы столицы вывели почти 290 единиц техники «Мосводостока» для дежурства во время дождей. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

По информации ведомства, днем 1 июля на северо-западе и севере Москвы начался дождь. Для предотвращения последствий непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

Городские службы оперативно реагируют на сообщения о временных скоплениях воды во время ливней. Проинформировать специалистов о негативных последствиях непогоды можно в управе района, префектуре округа и по телефону горячей линии.

В пятницу, 16 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погодных условий. По его словам, для координации работы создан оперативный штаб.

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