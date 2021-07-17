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Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за грозы

Анастасия Волоснова

Город
Власти Москвы призвали рестораны закрыть летние веранды из-за грозы
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Власти Москвы рекомендовали ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за грозы и шквалистого ветра, которые ожидаются в городе в субботу, 17 июля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

По данным ведомства, скорость порывов шквалистого ветра в столице может достигнуть 17 метров в секунду. В пресс-службе напомнили, что синоптики также предупреждали москвичей о ливневых дождях и грозах.

Для обеспечения безопасности кафе и рестораны Москвы просят остановить работу летних веранд. Рестораторам советуют укрепить уличные конструкции и закрыть зонты, пишет ТАСС.

Для предотвращения последствий непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Городские службы оперативно реагируют на сообщения о временных скоплениях воды во время ливней. Проинформировать специалистов о негативных последствиях непогоды можно в управе района, префектуре округа и по телефону горячей линии.

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