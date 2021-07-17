Высокопоставленного таможенника заключили под стражу

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Суд заключил под стражу заместителя начальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина, которого подозревают в мошенничестве. Об этом в субботу, 17 июля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Ходатайство следователя о заключении таможенника под стражу поступило в Дорогомиловский районный суд Москвы 17 июля.

Александра Скрипкина арестовали на один месяц и 30 суток — до 15 сентября 2021 года включительно. Его подозревают в мошенничестве.

Похожий случай произошел в апреле 2021 года. Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в деле экс-начальника Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого экс-начальнику отделения ФТС уже был вынесен судебный приговор по статье «Мошенничество» — 4 года 8 месяцев колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей. В 2018 году он вышел по УДО.