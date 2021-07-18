Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснила, что делать, если человек подозревает в себе абьюзера

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснила, что делать, если человек подозревает в себе абьюзера
Фото: Pexels

Человек, который подозревает в себе абьюзера, должен понять свою проблему взаимодействия с людьми и поставить пред собой задачу ее разрешить. В этом поможет специалист, а именно — психолог. Об этом в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказал психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

— Нужно понять проблему и принять задачу. Идем к нормальному психологу и говорим, что подозреваем в себе абьюзера. Специалист поможет разобраться. Работа над собой занимает разное время у разных людей, — сказал специалист.

Он отметил, что люди с задатками абьюзера могут посвятить себя служению, поэтому есть возможность направить особенности личности в нужное русло, перекодировать поведение.

— Решаемая задача, если человек хочет заниматься проблемой. Кроме того, если есть понимание проблемы, абьюзеру можно помочь. Главное, начать ее решать! — отметил Павлов.

Читайте также:
абьюзернасилиепомощь психологов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте