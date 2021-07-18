Психолог объяснила, что делать, если человек подозревает в себе абьюзера

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Человек, который подозревает в себе абьюзера, должен понять свою проблему взаимодействия с людьми и поставить пред собой задачу ее разрешить. В этом поможет специалист, а именно — психолог. Об этом в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказал психолог-физиономист, экс-сотрудник оперативных и экспертных подразделений спецслужб Артем Павлов.

— Нужно понять проблему и принять задачу. Идем к нормальному психологу и говорим, что подозреваем в себе абьюзера. Специалист поможет разобраться. Работа над собой занимает разное время у разных людей, — сказал специалист.

Он отметил, что люди с задатками абьюзера могут посвятить себя служению, поэтому есть возможность направить особенности личности в нужное русло, перекодировать поведение.

— Решаемая задача, если человек хочет заниматься проблемой. Кроме того, если есть понимание проблемы, абьюзеру можно помочь. Главное, начать ее решать! — отметил Павлов.