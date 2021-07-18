Пожар произошел в депо в подмосковном Пушкине

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В подмосковном Пушкине произошел пожар в железнодорожном депо в субботу, 17 июля. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что загорелся отдельно стоящий вагон, который не использовался для перевозки пассажиров.

Инцидент произошел в 19:40. В Сети появились кадры, на которых видно, что вагон объят пламенем, а в небо поднимаются густые клубы дыма.

Очаг возгорания сотрудники МЧС оперативно локализовали. На движение поездов ситуация не повлияла, передает портал «Пушкино сегодня».

В результате происшествия никто не пострадал.

Другой пожар ликвидировали на складе в подмосковной Балашихе. Площадь возгорания на складе с автомобильными покрышками составляла 1,8 тысячи квадратных метров.