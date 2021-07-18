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Кудрин назвал причины распада Советского Союза

Юлия Курганова

Общество
Кудрин назвал причины распада Советского Союза
Фото: roscongress / Анна Горбань

Одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и кардинальная перестройка плановой экономики. Об этом сказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

— Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики, — заявил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Также чиновник отметил, что Советский Союз не был готов к реформированию экономики, которая теряла эффективность. Таким образом, распад страны был обусловлен ее последним десятилетием.

— Так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что СССР перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни, — сказал Кудрин.

Он добавил, что никто не ожидал распада Советского Союза. Специалисты были уверены, что получится осуществить переход от плановой экономики к рыночной. Сценарий, при котором страна распадалась, считался тогда катастрофическим.

Кудрин в мае предлагал способ снизить уровень бедности вдвое до 2030 года. По его мнению, для достижения этой цели следует внедрять больше адресности в социальной политике, в том числе учитывая имущественный ценз.

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