«Богиня стиля»: Долина показала поклонникам новый дизайнерский наряд

Фото: instagram/larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина не так давно смогла похудеть на больше чем 20 килограммов. Она сменила стиль. Теперь артистка все чаще носит мини-платья и рваные джинсы. Последние несколько дней знаменитость провела в Витебске на фестивале «Славянский базар». Вернувшись в Москву, артистка похвасталась поклонникам обновками.

На своей странице в соцсети Долина предстала в костюме бирюзового цвета. Пальто-жакет и брюки клеш зрительно вытянули силуэт звезды. Свой образ она дополнила серебристыми кроссовками.

— Как всегда, зрители потрясающие и совершенно ненадуманные эмоции, они радовались и грустили вместе со мной искренне. Спасибо Витебску за возможность каждый год приезжать и получать вот такой обратный посыл от жителей города — любовь, доброту и открытость! Кстати, я снова в костюме от Витебского дизайнера, — написала певица под фото.

Поклонники одарили ее комплиментами.

«Вы невероятно красивы»; «Богиня стиля»; «Лариса! Вы чудо!»; «Красивый костюмчик. Вам он очень идет»,— оставили комментарии фолловеры.

Одна из фанаток обратила внимание, что Лариса Долина переняла стиль Лаймы Вайкуле.

Но нашлись и те, кто посчитал, что дизайнерский наряд не идет певице.

«Дизайнер малость подвел, как домашний костюм»; «Лариса, извините, но вам не подходит этот наряд!» — написали пользователи.

Лариса Долина смогла похудеть на 21 килограмм всего за полгода. Секретом своей диеты она поделилась в интервью Лере Кудрявцевой.