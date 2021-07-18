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Умер герой России, экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов

Юлия Курганова

Общество
Умер герой России, экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов
Фото: youtube.com

Герой России, экс-гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) Александр Старовойтов ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщается в субботу, 17 июня, на сайте российского правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования.

— Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб, — сказано в телеграмме.

Причина смерти Старовойтова не сообщается.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области. В 1983-1986 годах он работал генеральным директором НПО «Кристал», руководил и участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, органах правительственной связи и информации и кредитно-финансовых учреждениях.

С 1991 по 1998 год Старовойтов был председателем Комитета правительственной связи при президенте СССР. С этого же года возглавил ФАПСИ и сделал его одной из самых крупных спецслужб страны. В 1999 году получил звание Героя России.

Александр Старовойтовправительство Россиисоболезнования
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