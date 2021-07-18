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Диетолог Дианова рассказала, почему в жару не стоит есть кашу на молоке

Юлия Курганова

Общество
Диетолог Дианова рассказала, почему в жару не стоит есть кашу на молоке
Фото:pexels.com / Daria Shevtsova

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, почему в жару не следует употреблять на завтрак манную кашу или овсянку на молоке. Рацион нужно корректировать с учетом погоды.

Так, при высокой температуре воздуха люди обычно не нуждаются в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, после манной каши на завтрак, быстро появляется иллюзия голода. Это блюдо очень быстро усваивается организмом, пояснила медик.

— Любая другая крупа чуть-чуть медленнее перерабатывается, соответственно, дольше насыщает человека, — рассказала Дианова в интервью радио Sputnik.

Выбрав крупу для каши, лучше отказаться от использования молока при ее приготовлении, так как летом она может быстро испортиться, отметила диетолог. Лучшим выбором для завтрака в жаркую погоду станет каша на воде с добавлением свежих фруктов и ягод. Идеальным вариантом, по словам врача, является овсяная каша.

Диетолог Мухина рассказала, с чем лучше сочетать ягоды. Она сообщила, что хорошо дополняет ягоды молочный белок.

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