Коронавирус впервые выявили у спортсменов в Олимпийской деревне в Токио

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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, сообщил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, относящихся к соревнованиям и проживающих на территории Олимпийской деревни. Об этом сообщается в отчете, который опубликовал в воскресенье, 18 июля, оргкомитет «Токио-2020».

Девять из десяти человек, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, в настоящее время проходят двухнедельный карантин после въезда в Японию.

Положительный результат тестирования пришел трем иностранным спортсменам, двое из которых проживают в Олимпийской деревне, одному иностранному журналисту, одному иностранному работнику по контракту на время проведения Олимпиады. Другие пятеро иностранцев являются «относящимися к Олимпиаде лицами».

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.

В пятницу оргкомитет Игр сообщил, что первый случай заболевания COVID-19 в Олимпийской деревне выявили у члена одной из делегаций, которая прибыла на Олимпийские игры, передает РИА Новости.