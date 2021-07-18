«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве 18 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в воскресенье, 18 июля, в столице из-за жары. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте центра.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — с 10:00 18 июля до 18:00. Сильная жара — плюс 30–32 градуса, — сказано в сообщении.

Также в Москве и области действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в середине следующей недели в Москве температура воздуха достигнет 20–25 градусов и это будет ощущаться как «аномальный холод».