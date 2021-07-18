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СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь

Юлия Курганова

Политика
СБУ вызвала Шойгу на следственные действия в Мариуполь
Фото: er.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский портал «Главком».

СБУ якобы вызвала Шойгу, чтобы вручить ему письменное подозрение по статье УК «Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей». Также украинские правоохранители хотят провести с российским министром обороны следственные действия.

Уточняется, что повестку подписал старший следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Согласно документу, Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля.

Это не первый случай, когда Украина пытается провести следственные действия с российскими гражданами. В феврале 2021 года СБУ заподозрила заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Андрея Картаполова в организации Иловайского котла. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и нарушении законов войны.

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб Алексея Семеняку и выдворили его из России. По данным ведомства, гражданин Украины осуществлял на территории РФ разведывательно-подрывную деятельность, но не успел нанести ущерб внешней безопасности страны.

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