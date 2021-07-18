Представитель НАСА определил несколько возможных мест утечки воздуха на МКС
На российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) определены несколько возможных мест утечки воздуха. Три из них экипаж заделал герметиком или накладками. Об этом в воскресенье, 18 июля, заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.
— Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, — рассказал он на заседании совета агентства.
По его словам, утечка воздуха не угрожает безопасности экипажа станции, передает РИА Новости.
В октябре 2020 года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позднее выяснилось о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.
В мае отмечалось, что Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС. Она работает над путями устранения утечки воздуха на станции.