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Представитель НАСА определил несколько возможных мест утечки воздуха на МКС

Михаил Алимов

Общество
Представитель НАСА определил несколько возможных мест утечки воздуха на МКС
Фото: NASA / public domain

На российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) определены несколько возможных мест утечки воздуха. Три из них экипаж заделал герметиком или накладками. Об этом в воскресенье, 18 июля, заявил представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст.

— Эксперты из России и НАСА использовали несколько методов, пытаясь найти точные места других утечек помимо тех, которые уже были определены. В ходе продолжающегося поиска определены несколько возможных мест и накладками или герметиком заделаны три из этих мест. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, — рассказал он на заседании совета агентства.

По его словам, утечка воздуха не угрожает безопасности экипажа станции, передает РИА Новости.

В октябре 2020 года экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере «Звезды» и временно заклеил ее. Эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позднее выяснилось о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте, но утечка воздуха не прекратилась.

В мае отмечалось, что Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС. Она работает над путями устранения утечки воздуха на станции.

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