Эксперт Роспотребнадзора заявил, что заразные штаммы COVID-19 вытесняют остальные

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Более заразные штаммы коронавируса вытесняют менее заразные. При этом тяжесть течения заболевания не возрастает. Об этом в воскресенье, 18 июля, заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

— Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно, — рассказал он.

По его словам, вирус старается увеличить свою заразность — это залог его эффективности. Тяжесть заболевания, напротив, не стремится возрастать. Потому что «идеальный паразит не стремится убить своего хозяина».

В популяции существуют и другие виды коронавирусов. Они заразны, но вызывают сезонные простуды, и от них никто не болеет тяжело и не умирает, отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

17 июля в Роспотребнадзоре опровергли способность COVID-19 встраиваться в геном человека. У вирионов вируса нет структур, которые позволили бы им внедриться в наследственный аппарат человека. У них отсутствуют гены, способные кодировать белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.