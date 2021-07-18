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В России за сутки выявили 25 018 случаев коронавирусной инфекции

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 25 018 случаев коронавирусной инфекции
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В России за сутки заболели коронавирусом 25 018 человек. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Отмечается, что у 11,3 процента пациентов не было клинических признаков инфекции. Умерли от данного диагноза 764 человека, полностью выздоровели 18 886 пациентов.

Всего заболевших в стране выявлено 5 958 133. За весь период пандемии летальных исходов зафиксировано 148 419. Полностью выздоровел 5 341 231 человек.

Одним из способов победить пандемию остается вакцинация от COVID-19. Привиться от болезни можно в городских поликлиниках, а москвичи могут воспользоваться услугами пунктов вакцинации на территориях павильонов «Здоровая Москва».

Департамент здравоохранения 16 июля назвал число привитых от COVID-19 в Москве. В столице первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились более 3,8 миллиона человек, вторым — более 2 миллионов.

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