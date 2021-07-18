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Московские врачи за сутки вылечили 7283 пациента с коронавирусом

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 7283 пациента с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки от коронавируса в столице вылечились 7283 человека. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи за сутки вылечили 7283 пациента с коронавирусомФото: «Оперштаб Москвы»

Выявлено 4357 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы за сутки 1293 человека, умерли 106 пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 577 человек.

Общее количество выздоровевших от коронавируса за время пандемии людей составляет 1 281 319.

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой, несмотря на значительные снижения количества зараженных людей, по сравнению с пиковыми показателями. Мэр столицы Сергей Собянин 11 июля заявил, что пиковые значения заболеваемости COVID-19 в городе пройдены.

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