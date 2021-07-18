Тренер рассказал, как нужно питаться и заниматься спортом в жару

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Какие особенности приобретают спортивных тренировки в жаркую погоду, рассказал тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.

Эксперт объяснил, что обычно в жару работоспособность человека становится значительно ниже. Это связано с обезвоживанием, низким артериальным давлением и малым количеством калорий.

— В такую погоду желательно исключить из рациона жирные, копченые продукты, а также фастфуд, наваристые супы, блюда с майонезом и другими соусами, — пояснил эксперт.

По его мнению, лучше также отказаться от алкоголя, напитков, которые содержат кофеин и энергетиков. При этом тренер добавил, что во время зноя можно кушать фрукты и зелень, но стоит ограничить продуктовый набор, потому что питание должно быть сбалансированным. По его мнению, так же стоит пить чистую воду и не увлекаться сладкими лимонадами, а также другими газированными напитками.

— При этом спортом лучше всего заниматься либо рано утром, либо уже вечером, когда спадет жара, — подчеркнул Павел Кондрашев.

По мнению эксперта, лучше всего выбрать такое место для занятий спортом или маршрут для бега, чтобы они были среди деревьев, например, в парке, лесу, отмечает RT.