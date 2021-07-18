Россиянка погибла в аварии в турецком городе Измир

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Русская девушка, постоянным местом жительства которой является Турция, погибла в Измире после наезда машины. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил представитель российского посольства в Анкаре.

— Как сообщил нам почетный консул РФ в Измире, жертвой ДТП стала 59-летняя россиянка. Она не туристка, много лет проживает в Турции, — цитирует собеседника РИА Новости.

К настоящему моменту дипломаты из России уже вышли на связь с близкими погибшей.

До этого «ВМ» писала, что авария с участием девяти машин произошла в Подмосковье. ДТП случилось на 44-м километре Ярославского шоссе в 14:05 в воскресенье. Водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся на бок, повредив при этом восемь легковушек. В аварии никто не пострадал.

Аналогичная авария с участием семи автомобилей также произошла в городском округе Пушкино на 45-м километре дороги М8 примерно в 14:15. В результате нарушения ПДД на участке дороги в направлении области столкнулись пять легковых машин, один грузовик и микроавтобус. В данной аварии есть пострадавший.