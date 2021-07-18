Два автомобиля столкнулись на 45-м километре МКАД

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, МКАД, 45-й километр Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на 45-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП случилось на внутренней стороне дороги. В результате случившегося были перекрыты три полосы движения.

В аварии пострадали два человека, среди которых один ребенок.

До этого «ВМ» писала, что авария с участием девяти машин произошла в Подмосковье. ДТП случилось на 44-м километре Ярославского шоссе в 14:05 по московскому времени в воскресенье. Водитель КамАЗа не справился с управлением и перевернулся на бок, повредив при этом восемь легковых автомобилей. В аварии никто не пострадал.

Аналогичная авария с участием семи транспортных средств также произошла в городском округе Пушкино на 45-м километре дороги М8 примерно в 14:15. В результате нарушения правил дорожного движения на участке дороги в направлении Московской области столкнулись пять легковых машин, один грузовик и микроавтобус. Отмечается, что в данной аварии есть один пострадавший.