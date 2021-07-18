Идею смягчения правил разведения костров на дачах оценили в Госдуме РФ

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Предложение Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России о смягчении правил по разведению костров на земельных участках прокомментировал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Эксперт заявил, что данная инициатива является правильной.

— Эти нормы нужно реализовать. Если у нас что-то из этого будет нереализованным, то станет дискредитацией и приведет к неуважению закона, а также этих норм, — считает Николай Николаев.

Он также уточнил, что на территории дачных участков жгут костры и траву, а разведение огня происходит ближе, чем на расстоянии 50 метров от строений.

— Выходит, что у нас странная ситуация: норма есть, однако ее почти никто не выполняет, а государство на это не реагирует, — добавил депутат.

По его словам, нужно привести в соответствие возможности и реалии, отмечает RT.

МЧС России выступило с предложением упростить правила сожжения сухой травы на территории земельных участков, а именно: разрешить дачникам и садоводам делать это на расстоянии 15 метров от строений.