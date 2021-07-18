Трамп объяснил отказ некоторых американцев вакцинироваться своим проигрышем на выборах

Фото: Whitehouse

Отказ некоторых жителей Америки вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно объяснить их недоверием по отношению к действующей власти и сомнениями в объективности президентских выборов, в результате которых Джо Байден стал главой США. Об этом заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп.

— Люди отказываются делать прививки, потому что они не доверяют администрации, — заявил экс-лидер США.

По его словам, американский народ не доверяет результатам выборов, а также не доверяет недостоверной информации, в которой не содержится правда.

Дональд Трамп подытожил, что Джо Байден только сообщает об активной доставке препаратов для вакцинации, однако в действительности он не укладывается в сроки. Бывший президент США также напомнил, что американские вакцины были созданы во время его президентского срока, передает РИА Новости.

10 июля Джо Байден заявил, что власти США приобретут полмиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer, чтобы затем передать препарат государствам с низким уровнем доходов.

Американский лидер уточнил, что по его поручению будет закуплена вакцина примерно для сотни стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.