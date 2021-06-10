США купят полмиллиона доз вакцины Prizer для бедных государств

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Власти США приобретут полмиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer, чтобы затем передать препарат государствам с низким уровнем доходов. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Американский лидер уточнил, что по его поручению будет закуплена вакцина примерно для сотни стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.

Поставки препарата начнутся в августе, при этом 200 миллионов доз передадут адресатам в 2021 году, оставшиеся 300 миллионов — в первой половине 2022 года.

Байден подчеркнул, что данный шаг не преследует цель оказать давление на другие государства ради получения какой-либо выгоды, вакцины будут переданы безвозмездно, «чтобы спасти жизни, положить конец этой пандемии».

Президент США также отметил, что без окончательной победы над COVID-19 сохраняется риск новых мутаций, что угрожает американцам, поэтому массовая вакцинация, в том числе за пределами страны, отвечает интересам Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей.

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