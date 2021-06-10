Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
США купят полмиллиона доз вакцины Prizer для бедных государств
Фото: twitter.com/lennieledesma

США купят полмиллиона доз вакцины Prizer для бедных государств

Татьяна Плотникова

В мире

Власти США приобретут полмиллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer, чтобы затем передать препарат государствам с низким уровнем доходов. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Американский лидер уточнил, что по его поручению будет закуплена вакцина примерно для сотни стран с низким уровнем дохода и доходом ниже среднего.

Поставки препарата начнутся в августе, при этом 200 миллионов доз передадут адресатам в 2021 году, оставшиеся 300 миллионов — в первой половине 2022 года.

Байден подчеркнул, что данный шаг не преследует цель оказать давление на другие государства ради получения какой-либо выгоды, вакцины будут переданы безвозмездно, «чтобы спасти жизни, положить конец этой пандемии».

Президент США также отметил, что без окончательной победы над COVID-19 сохраняется риск новых мутаций, что угрожает американцам, поэтому массовая вакцинация, в том числе за пределами страны, отвечает интересам Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Названа причина образования тромбов после вакцин AstraZeneca и J&J

коронавирусСШАДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте