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Названа причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и J&J
Фото: TASS / Zuma

Названа причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и J&J

Анастасия Колоскова

Здоровье

Стала известна причина появления тромбов у некоторых пациентов, использовавших в качестве профилактики коронавирусной инфекции вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщили ученые из Университета Гете во Франкфурте.

По словам профессора Рольф Маршалек, два эти препарата используют для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм человека аденовирусные векторы. При этом белок поступает в ядро здоровой клетки, а не в цитозольную жидкость. После того как части белка-шипа расщепляются, они вызывают мутации, приводящие к образованию тромбов. Отмечается, что осложнение встречается у одного пациента из ста тысяч.

Ученые объяснил, что подобные побочные явления не встречаются при использовании вакцин, которые созданы на основе рибонуклеиновой кислоты вируса, так как те доставляют генетический материал в клеточную жидкость. К таковым относятся препараты, произведенные компаниями Pfizer или Moderna. Профессор порекомендовал фармацевтическим гигантам AstraZeneca и Johnson & Johnson предотвращать расщепление спайкового белка путем изменения его секвенирования, сообщает Financial Times.

Напомним, в марте стало известно о приостановке вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза, в том числе Франции, Германии, Австрии и Нидерландах. Причиной стало поступление информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Позже британский регулятор заверил, что вакцина от AstraZeneca не вызывает образования тромбов. В апреле глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери сообщил, что все новые аденовирусные вакцины будут тщательно проверять на риск развития тромбозов после прививки.

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