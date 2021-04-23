Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые ЕМА проверят аденовирусные вакцины на риск развития тромбозов
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ученые ЕМА проверят аденовирусные вакцины на риск развития тромбозов

Юлия Павлушова

Здоровье

Все новые аденовирусные вакцины будут тщательно проверять на риск развития тромбозов после прививки. Речь идет о препаратах AstraZeneca, Jonhson&Jonhson и «Спутник V». Исследованием займется Европейский лекарственный регулятор (ЕМА), сообщил глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Уточняется, что механизм, который провоцирует такие осложнения после использования аденовирусных вакцин, еще не определен.

— Тот факт, что AstraZeneca и Jonhson&Jonhson — аденовирусные вакцины, конечно, может привести к тому, что будет очень важно проверять внимательно вакцины, использующие ту же технологию, — могут ли они также представлять риск подобных инцидентов, — цитирует Марко Кавалери РИА Новости.

Представитель ЕМА уточнил, что эту работу будут детально обсуждать с каждым производителем вакцин, которые захотят авторизоваться в Европейском союзе.

Ранее российский иммунолог оценил вероятность третьей волны коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В южнокорейской компании рассказали о перспективах одобрения «Спутника V»

вакцинаисследованиекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в