Ученые ЕМА проверят аденовирусные вакцины на риск развития тромбозов

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Все новые аденовирусные вакцины будут тщательно проверять на риск развития тромбозов после прививки. Речь идет о препаратах AstraZeneca, Jonhson&Jonhson и «Спутник V». Исследованием займется Европейский лекарственный регулятор (ЕМА), сообщил глава по стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Уточняется, что механизм, который провоцирует такие осложнения после использования аденовирусных вакцин, еще не определен.

— Тот факт, что AstraZeneca и Jonhson&Jonhson — аденовирусные вакцины, конечно, может привести к тому, что будет очень важно проверять внимательно вакцины, использующие ту же технологию, — могут ли они также представлять риск подобных инцидентов, — цитирует Марко Кавалери РИА Новости.

Представитель ЕМА уточнил, что эту работу будут детально обсуждать с каждым производителем вакцин, которые захотят авторизоваться в Европейском союзе.

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