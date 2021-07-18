CAS обязал FINA выплатить российским пловцам денежную компенсацию

Фото: официальный сайт мэра и правительства москвы

Международная федерация плавания (FINA) выплатит пловцам из России Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву по 1500 швейцарских франков в качестве покрытия судебных издержек и расходов на процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает пресс-служба суда.

Так, федерация плавания должна будет в полной мере покрыть расходы российских пловцов на процесс. Иски относительно этого разбирательства подавали как сами спортсмены, так и FINA.

Все дальнейшие ходатайства по этому делу были отклонены, передает РИА Новости.

18 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

Спортсменов временно отстранили от соревнований на основании доказательств, которые предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и следующих из анализа данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории. Пловцов подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Летние Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля. Соревнования по плаванию стартуют 24 июля и закончатся 1 августа. Андрусенко будет выступать на Играх на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4 на 200 метров. Кудашев заявлен как пловец на дистанцию 200 метров баттерфляем.