Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

CAS обязал FINA выплатить российским пловцам денежную компенсацию

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
CAS обязал FINA выплатить российским пловцам денежную компенсацию
Фото: официальный сайт мэра и правительства москвы

Международная федерация плавания (FINA) выплатит пловцам из России Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву по 1500 швейцарских франков в качестве покрытия судебных издержек и расходов на процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает пресс-служба суда.

Так, федерация плавания должна будет в полной мере покрыть расходы российских пловцов на процесс. Иски относительно этого разбирательства подавали как сами спортсмены, так и FINA.

Все дальнейшие ходатайства по этому делу были отклонены, передает РИА Новости.

18 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Они смогут выступить на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года.

Спортсменов временно отстранили от соревнований на основании доказательств, которые предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и следующих из анализа данных, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории. Пловцов подозревали в нарушении антидопинговых правил.

Летние Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля. Соревнования по плаванию стартуют 24 июля и закончатся 1 августа. Андрусенко будет выступать на Играх на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4 на 200 метров. Кудашев заявлен как пловец на дистанцию 200 метров баттерфляем.

Читайте также:
ТокиоолимпиадаСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте