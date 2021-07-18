Мужчина и женщина выпали из окна жилого дома в Москве и погибли

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Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Мужчина и женщина выпали из окна многоэтажного жилого здания в столице и разбились насмерть. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил источник в экстренных службах.

Трагедия произошла на улице Борисовские Пруды около 21:00.

По предварительным данным, погибшие состояли в романтических отношениях друг с другом.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.

До этого «ВМ» писала, что девочка в возрасте шести лет погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Трагедия произошла утром 18 июля на улице Лестнева. Шестилетнюю девочку обнаружили с повреждениями, характерными при пандемии с высоты, недалеко от жилого здания. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался. Установлено, что малышка оперлась руками о сетку против насекомых и выпала из окна на пятом этаже.

Кроме того, 11 июля пятилетний мальчик выпал из открытого окна в поселении Щаповском в Новой Москве. Малыш из любопытства забрался на подоконник, чтобы посмотреть в окно, которое было открыто. Потеряв равновесие, ребенок выпал из окна с высоты третьего этажа, родители находились в соседней комнате.