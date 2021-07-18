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Жительница Москвы передала в дар Музею Победы уникальный фронтовой альбом

Полина Долганова

Общество
Жительница Москвы передала в дар Музею Победы уникальный фронтовой альбом
Фото: АГН Москва

В фондах Музея Победы появилась новая уникальная реликвия. Москвичка Татьяна Васильевна Тюхтина передала в дар музею фронтовой альбом «Наступательные бои Юго-Западного фронта». Экспонат посвящен боям под Сталинградом и принадлежал дяде Тюхтиной — генерал-лейтенанту Михаилу Рудакову. На протяжении почти 75 лет альманах хранился в семье героя войны.

Михаил Рудаков прошел всю Великую Отечественную войну, принимал участие в Московской и Сталинградской битвах, в битве за Днепр, а также в наступлении на Правобережной Украине. Он был и участником подготовки и осуществления Тартуской, Рижской и Восточно-Прусской операций.

В ноябре 1942 года его назначили начальником политуправления Юго-Западного фронта. Фронтовой альбом хранит воспоминания именно об этом периоде жизни героя.

Альманах состоит из 84 страниц, на которых располагается сотня фотографий. На снимках запечатлены разные сцены из жизни военных: их минуты отдыха, наступление советских войск и многие другие. На снимках также можно найти портреты множества других героев и командиров.

В альбоме также есть вкладыш, на страницы которого вклеены 10 рисунков о подвигах тех лет. Они сопровождаются рассказами о героях войны.

— Этот фронтовой альбом — уникальная реликвия. Подлинные свидетельства, собранные самими участниками Сталинградской битвы, не только подробно рассказывают о сражении, но и передают эмоциональное восприятие тех событий очевидцами, — поделился впечатлениями от увиденного заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

Музей также получил в подарок от женщины фотографии ее дяди, датируемые 1945 годом.

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