Эксперт назвала категорию россиян с минимальной пенсией

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Красноярскому краю Елена Беклемышева расскала, как будет начисляться пенсия самозанятым гражданам. Она отметила, что эта категория россиян будет получать самую маленькую пенсию — социальную.

Специалист сообщила, что размер выплат будет значительно ниже страховых и составит 5796,76 рубля в месяц, они гарантируются мужчинам по достижении 70 лет и женщинам от 65 лет.

— Если же самозанятый хочет накопить на страховую пенсию, то ему следует вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для уплаты страховых взносов в ПФР. За каждый год страхового стажа нужно платить страховые взносы в фиксированном размере, — пояснила Беклемышева.

Она рассказала, что для этого следует подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства и каждый год отчислять 32 448 рублей. Это позволит сформировать 1,142 пенсионного коэффициента и год страхового стажа, передает издание «Аргументы и факты».

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что с 2022 года подать заявление о назначении пенсии можно будет без личного визита в Пенсионный фонд РФ. Оформить пенсионные выплаты станет возможно через портал госуслуг, все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР.