Хлебозаводы предупредили о повышении цен на свою продукцию

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Хлебозаводы предупредили ритейлеров о повышении цен на 7–12 процентов на свою продукцию с августа. Причиной этому является рост стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Так, маргарин подорожал на 38 процентов, сахар — на 9 процентов, упаковочный материал — на 26 процентов.

В некоторых случаях упаковка поднялась в цене на 40 процентов, сообщил генеральный директор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.

Кроме того, на повышение цены хлеба повлиял дефицит персонала в отрасли, производителям пришлось повысить заработные платы оставшимся работникам.

При этом в Минсельхозе утверждают, что цены на хлеб «находятся на стабильном уровне». Там сообщили, что за последний год цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9 процента. Также ведомство не ожидает «существенного повышения цен в дальнейшем», так как сырье, по данным чиновников, дешевеет.

Для сдерживания роста цен на хлеб в прошлом году российское правительство утвердило правила предоставления субсидий предприятиям отрасли. Но, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, размер господдержки не компенсирует полностью рост цен на сырье, сообщает газета «Коммерсант».

Аналитик назвал три группы товаров, которые подорожают из-за жары. Первая — это продукция, на которую повысился спрос.