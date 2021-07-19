Дочь Долиной показала, как выглядит могила Началовой

Фото: youtube.com

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала на своей странице в соцсети Instagram, как выглядит могила Юлии Началовой, которая умерла в 2019 году. Вместе с матерью и дочкой Александрой она посетила место захоронения своей близкой подруги и поделилась фото с подписчиками.

— Счастье не вешает нос, Кися, — подписала снимок дочь Долиной.

Судя по фото, могила очень ухожена, по периметру украшена живыми цветами, стоящими в вазах.

Фолловеры Ангелины отметили, что до сих пор не могут поверить в смерть певицы.

«Она живет в наших сердцах навсегда»; «Не верится, что Юлии Началовой нет!»; «Очень красивый памятник», — написали в комментариях пользователи.

Долина призналась, что скучает по Началовой. Певица поделилась с подписчиками трогательным фото, на котором изображены Началова и дочь Долиной Ангелина Миончинская.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.