Врач назвала два лекарства, которые должны быть в аптечке после вакцинации

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После вакцинации от COVID-19 некоторые россияне чувствуют временное недомогание. Врачи утверждают, что это нормальная реакция организма. В каких случаях и чем лучше снимать неприятные симптомы, а когда уже обращаться к врачу «ВМ» пояснила врач общей практики Анна Землянухина.

— Антигистаминные препараты должны быть под рукой после вакцинации, их достаточно много представлено в аптеках. Но на самом деле на любую вакцину может быть как температурная реакция, особенно если это противовирусная прививка, так и местная реакция. Небольшое покраснение и припухлость в месте инъекции является нормой — это порядка трех-пяти сантиметров. От одного до трех дней также может повышаться температура до 38 — это в норме. Здесь нужны какие-то жаропонижающие — например, парацетамол или ибуклин, — добавила медик.

По словам Анны Землянухиной, если же после вакцинации у человека возникли сильное уплотнение и покраснение в месте укола, болезненные ощущения, то стоит сразу обратиться к врачу. Также в случае, когда температура после процедуры держится дольше трех дней, необходимо вызвать медиков, заключила собеседница «ВМ».

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «ВМ», какие лекарства должны быть в каждой аптечке в летний период. По ее словам, в жаркую погоду лучше иметь под рукой сорбенты, так как такую погоду повышается риск пищевого отравления. По ее словам, сорбенты можно принимать самостоятельно. Любая интоксикация организма снимается именно этими препаратами.

Минздрав предупреждает, перед приемом лекарств проконсультируйтесь с врачом