Эндокринолог объяснила, кому опасно есть зеленые яблоки

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Зеленые кислые яблоки нельзя есть людям с некоторыми заболеваниями. Об этом в понедельник, 19 июля, рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Противопоказано есть такие яблоки людям с подтвержденным панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей. Особо внимательными следует быть во время их обострения.

— При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах «гастрит» и «язвенная болезнь» не следует употреблять более одного зеленого яблока в день, — отметила врач.

При перечисленных диагнозах одно яблоко съесть можно, но не натощак, пояснила эксперт. Лучше подождать час после приема пищи.

По мнению Бочаровой, эти фрукты вредят зубной эмали. После их употребления стоит прополоскать рот водой.

Для здорового человека оптимальное количество зеленых кислых яблок — не более двух в день. В большем количестве кислота из них может раздражать слизистую и повышать аппетит, передает РИА Новости.

Эндокринолог также рассказала, с какими продуктами не стоит употреблять черешню.