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Еще 24 633 случая COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Еще 24 633 случая COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 85 регионах России выявили 24 633 случая коронавируса за минувшие сутки. Об этом рассказали в понедельник, 19 июля, в Telegram-канале оперштаба.

Среди новых пациентов с коронавирусом 11,6 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 4007 новых случаев. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2504 и 1938 заболевших соответственно.

Еще 24 633 случая COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки полностью вылечились от коронавируса 18 764 пациента. Специалисты также зафиксировали 719 летальных исходов.

Еще 24 633 случая COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии выявлено в России 5 982 766 случаев COVID-19, врачи вылечили 5 359 995 пациентов. Кроме того, в стране зафиксировано 149 138 летальных исходов.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в понедельник, 19 июля, рассказал, что поражение легких при коронавирусе стало развиваться почти вдвое быстрее в последнее время. По его словам, выраженное поражение легких у пациентов с коронавирусом стало наступать через 3–4 дня. Ранее врачи фиксировали поражение легких через 6–7 дней.

Мурашко также сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. При этом он отмечал, что после вакцинации от коронавируса заболели менее 2,5 процента людей, она эффективно защищает от тяжелых осложнений.

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