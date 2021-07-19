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Алексей Березуцкий стал главным тренером столичного футбольного клуба ЦСКА

Михаил Алимов

Спорт
Алексей Березуцкий стал главным тренером столичного футбольного клуба ЦСКА
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Алексей Березуцкий официально стал новым главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили на сайте команды.

— Алексей Владимирович 19 июля впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — сообщает коллектив.

Первый матч коллектива под управлением Березуцкого пройдет на «ВЭБ Арене» с новичком Премьер-лиги — «Нижним Новгородом». Это заключительная товарищеская игра перед началом сезона.

Березуцкий стал исполняющим обязанности наставника команды после ухода с поста Ивицы Олича. Он возглавил клуб 23 марта, а покинул его 15 июня. Причиной стало другое видение работы и будущего клуба со стороны руководства красно-синих, уверен экс-наставник команды. Под руководством Олича московская команда заняла 6-е место в таблице по итогам сезона.

Алексей Березуцкий много лет провел в системе ЦСКА. Центральный защитник выступал за московский коллектив с 2001 по 2018 год. А в 2020 году стал заместителем генерального директора команды. За свою карьеру в клубе стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и шестикратным обладателем Суперкубка России. В 2005 году он стал Заслуженным мастером спорта России. Семь раз попадал в список 33 лучших игроков национального чемпионата, в том числе три раза оказывался на верхней строчке.

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