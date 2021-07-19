Выставка «Древний и загадочный Мангыстау» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей и Товарищество фотографов-передвижников представляют фотовыставку «Древний и загадочный Мангыстау».

Посетители увидят более 50 фотографий, на которых запечатлены фантастические ландшафты Мангыстау. Экспозиция посвящена плато Мангыстау — уникальному району Средней Азии. Ранее плато было дном древнего океана Тетис, а с его уходом стало частью суши между Каспийским и Аральским морями.

На снимках представлены песчаные массивы с барханами, солончаковые пустоши, удивительные горы — останцы, на склонах которых — история Земли, высокие кыры, выветривания, напоминающие ряды окаменевших воинов, огромные впадины — урочища с солеными озерами и меловыми пиками на дне, уникальные поля гигантских шаровидных конкреций. Впадина Карагие («Черная пасть») на юго-западе плато Мангыстау — одна из глубочайших впадин на суше.

Выставка открыта с 10 августа по 3 октября, сообщается на сайте музея.