Песков оценил решение отменить систему обязательных QR-кодов в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Московские власти неоднократно доказывали эффективность в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 19 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал решение столичных властей отменить систему обязательных QR-кодов в городе.

— Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов, — пояснил Песков.

Он добавил, что правительство города принимает решения по COVID-19 самостоятельно в рамках реализации особых полномочий, пишет РИА Новости.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов работала в городе с 28 июня. Посещать их могли только привитые от COVID-19, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

С понедельника, 19 июля, данная система носит рекомендательный характер — заведения могут продолжить использовать ее по желанию. Также сохранена возможность оформить QR-код.