Мужчина лишился моноколеса за 100 тысяч рублей в центре столицы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Неизвестный угнал у москвича моноколесо в центре столицы. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что 7 июля приехал на моноколесе к магазину на Волгоградском проспекте. Свое транспортное средство москвич поставил на автомобильную парковку. Однако, выйдя из магазина, он обнаружил, что его транспорта уже нет на месте.

По словам мужчины, ему нанесен ущерб в размере 100 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Случаи краж подобного мобильного вида транспорта происходят довольно часто. Так, в этом месяце полиции удалось задержать серийного похитителя велосипедов из подмосковного Орехово-Зуева. Задержанным оказался 33-летний местный житель.

Он заходил в подъезды жилых домов, находил хранящиеся на лестничной клетке велосипеды, а затем похищал понравившиеся.