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Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя велосипедов

Илья Ашуров

Происшествия
Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя велосипедов
Фото: Pexels

В подмосковном Орехове-Зуеве задержали мужчину, который подозревается в ряде велосипедных краж. Об этом в пятницу, 16 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, задержанным оказался 33-летний местный житель. Он заходил в подъезды жилых домов, находил хранящиеся на лестничной клетке велосипеды, а затем похищал понравившиеся. Противоугонные устройства злоумышленник снимал при помощи кусачек и отвертки.

Незаконное «предприятие» попало на записи камер видеонаблюдения, и мужчину задержали.

— Установлена причастность правонарушителя к совершению трех краж на территории округа. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — заключила Петрова.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Недавно сообщалось еще об одной краже в Подмосковье. Ранее судимый 33-летний местный житель попался на краже запасных частей от сельскохозяйственных машин в городском округе Серебряные Пруды. Он приехал на личном автомобиле в крестьянско-фермерское хозяйство в Куребине, где из гаражного помещения вынес запчасти.

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