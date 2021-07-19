«Наша боль»: Татьяна Тарасова почтила память своего убитого ученика-фигуриста Дениса Тена

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова почтила память своего убитого ученика Дениса Тена. Казахстанский фигурист умер в 2018 году, ему было 25 лет. На своей странице в Instagram тренер в понедельник, 19 июля, опубликовала его фото.

— Три года без Дениса..., — подписала фото Тарасова.

Подписчики Тарасовой отметили, что вместе с ней скорбят и вспоминают талантливого юношу.

«Какой светлый мальчик был. Именно душой»; «Пусть покоится с миром. Добрая, светлая память, великому человеку!»; «Наш золотой мальчик! Наша гордость и наша боль!», — комментирую они публикацию.

Денис Тен умер 19 июля 2018 года. Он направлялся к своей машине и заметил, что два человека откручивают у нее боковые зеркала. Он попытался отстоять свое имущество, но злоумышленники достали нож и ударили фигуриста. Позже Тен скончался в больнице от потери крови после ранения.

Убийц спортсмена задержали через несколько дней после трагедии. Они получили по 18 лет лишения свободы в колонии, хотя обвинение запрашивало 20. Мать спортсмена не согласилась с этим решением и обращала внимание на несостыковки в расследовании. Она выдвигала версию, что это могло быть заказное убийство молодого фигуриста, отмечает «Пятый канал».

Денис Тен был одним из самых выдающихся спортсменов Казахстана. Родился в Алма-Ате, стал первым фигуристом страны, выигравшим медали на международных первенствах. На сочинской Олимпиаде он выиграл бронзовую медаль, а на чемпионатах мира становился серебряным и бронзовым призером.